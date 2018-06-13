"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
Амстердамский "Аякс" повесил ценник на своих защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, с продажи первого голландский гранд рассчитывает выручить 60 миллионов евро, а на продаже второго он планирует заработать 50 миллионов евро.
Контракт 18-летнего де Лигта рассчитан с "Аяксом" до лета 2021-го года, а 21-летнего де Йонга - до лета 2022-го года.
Напомним, "Аякс" близок к продаже Клюйверта в "Рому". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23