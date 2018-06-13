"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга

Амстердамский "Аякс" повесил ценник на своих защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, с продажи первого голландский гранд рассчитывает выручить 60 миллионов евро, а на продаже второго он планирует заработать 50 миллионов евро.

Контракт 18-летнего де Лигта рассчитан с "Аяксом" до лета 2021-го года, а 21-летнего де Йонга - до лета 2022-го года.

Напомним, "Аякс" близок к продаже Клюйверта в "Рому". | soccernews.ru