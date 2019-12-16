"Аякс" повторил провальную серию 63-летней давности

Амстердамский "Аякс" проиграл три матча подряд, не забив в них ни одного гола.

Столичная команда уступила "АЗ Алкмаару" (0:1), "Валенсии" (0:1) и "Виллем II" (0:2).

Как сообщает Opta, подобная серия произошла в истории "Аякса" впервые с апреля 1956 года.

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