"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"

"Аякс" на выезде одолел "Тоттенхэм" со счётом 1:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Таким образом, амстердамская команда одержала победы во всех трёх гостевых играх плей-офф в текущем розыгрыше турнира. Ранее они обыграли "Реал" в Мадриде (4:1) и "Ювентус" в Турине (2:1).

Как сообщает Gracenote Live, ранее подобное удавалось только двум клубам - "Баварии" в сезоне 2012/13 и "Реалу" в сезоне 2017/18.

Примечательно, что и "ротен", и "бланкос" в итоге становились победителями ЛЧ.

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