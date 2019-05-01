"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"
"Аякс" на выезде одолел "Тоттенхэм" со счётом 1:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
Таким образом, амстердамская команда одержала победы во всех трёх гостевых играх плей-офф в текущем розыгрыше турнира. Ранее они обыграли "Реал" в Мадриде (4:1) и "Ювентус" в Турине (2:1).
Как сообщает Gracenote Live, ранее подобное удавалось только двум клубам - "Баварии" в сезоне 2012/13 и "Реалу" в сезоне 2017/18.
Примечательно, что и "ротен", и "бланкос" в итоге становились победителями ЛЧ.
Не пропустите: Тен Хаг: "Аякс" в хорошем положении, но в ответном матче мы должны сыграть еще лучше". | http://soccernews.ru
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|6
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|2
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|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
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|Группа B
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|1
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|6
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|3
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|6
|12
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|АЕК
|6
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|Группа F
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|О
|1
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|6
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|2
|Лион
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|1
|Реал Мадрид
|6
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|2
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|Виктория Плзень
|6
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|4
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|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
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|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
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