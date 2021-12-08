"Аякс" повторил рекорд "Спартака" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" стал вторым клубом не из топ-5 европейских чемпионатов, выигравший все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Аякс" по два раза победил дортмундскую "Боруссию" (4:0 и 3:1), лиссабонский "Спортинг" (5:1 и 4:2) и стамбульский "Бешикташ" (2:0 и 2:1).

Таким образом, "Аякс" повторил достижение московского "Спартака", который в сезоне-1995/1996 выиграл все шесть матчей в группе с "Блэкберном" (Англия), "Русенборгом" (Норвегия) и "Легией" (Польша).

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