"Аякс" повторно обыграл "Янг Бойз" в Лиге Европы

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Аякс" на выезде обыграл "Янг Бойз" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу голландскому клубу принесли голы Давида Нереса и Душана Тадича.

"Янг Бойз" Швейцария – "Аякс" Нидерланды - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:3

Голы: Нерес, 20 - 0:1, Тадич, 49 (с пенальти) - 0:2

"Янг Бойз": Фэвр, Лустенбергер, Хефти, Лефор (Масерас, 46), Камара (Ридер, 65), Сьерро, Сулеймани (Шпильманн, 71), Фасснахт (Гаудино, 71), Лаупер, Нсаме, Элиа (Мамбимби, 65).

"Аякс": Стекеленбург, Альварес, Тальяфико (Клайбер, 74), Мартинес, Блинд (Кудус, 65), Нерес (Идрисси, 65), Гравенберх, Антони (Броббей, 81), Классен, Тадич, Ренсх (Схюрс, 80).

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