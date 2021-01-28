"Аякс" повысил цену на Промеса

Будущее вингера "Аякса" Квинси Промеса остаётся неопределённым.

"Спартак" хочет вернуть голландца, но готов заплатить за него только 9,4 миллиона евро, пишет телеграм-канал "Бодрость духа".

Амстердамский клуб, в свою очередь, не только не идёт на уступки, а ещё и повышает стоимость футболиста. Сейчас, по информации журналиста "СЭ" Вячеслава Короткина, за него требуют уже 16 миллионов.

29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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