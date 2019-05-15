"Аякс" празднует чемпионство (видео)

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"Аякс" празднует чемпионство (видео)

Сегодня, 15 мая, "Аякс" обыграл "Де Графсхапа" (4:1) и стал чемпионом Голландии.

В сети появились видео, как футболисты празднуют победу.

"Аякс" в нынешнем сезоне набрал 86 очков. У ближайшего преследователя ПСВ, который также одержал победу в этом туре, 83 очка и второе место.

Интрига перенеслась на финальный тур, так как ПСВ теоретически мог обогнать амстердамцев. Однако для этого команде из Эйндховена необходимо было дождаться поражения конкурента и победить самому с определенной разницей мячей.

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