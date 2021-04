"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингом

Фото: Твиттер @AndreyOnana

"Аякс" хочет продлить контракт со своим голкипером Андре Онана до 2025 года. На решение клуба не повлияла дисквалификация вратаря за нарушение антидопинговых правил. Инсайдер Николо Скира сообщает, что стороны близки к подписанию договора.

#Ajax are in advanced talks to extend Andrè #Onana’s contract until 2025. They are confident to reach an agreement soon. #transfers