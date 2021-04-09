"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингом

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"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингомФото: Твиттер @AndreyOnana 
"Аякс" хочет продлить контракт со своим голкипером Андре Онана до 2025 года. На решение клуба не повлияла дисквалификация вратаря за нарушение антидопинговых правил. Инсайдер Николо Скира сообщает, что стороны близки к подписанию договора.

Напомним, 5 февраля дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе, которую взяли у футболиста 30 октября 2020 года в период между матчами, был обнаружен фуросемид.

В составе "Аякса" Онана становился чемпионом Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выходил в финал Лиги Европы.

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