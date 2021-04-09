"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингом
Фото: Твиттер @AndreyOnana
"Аякс" хочет продлить контракт со своим голкипером Андре Онана до 2025 года. На решение клуба не повлияла дисквалификация вратаря за нарушение антидопинговых правил. Инсайдер Николо Скира сообщает, что стороны близки к подписанию договора.
#Ajax are in advanced talks to extend Andrè #Onana’s contract until 2025. They are confident to reach an agreement soon. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2021
Напомним, 5 февраля дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе, которую взяли у футболиста 30 октября 2020 года в период между матчами, был обнаружен фуросемид.
В составе "Аякса" Онана становился чемпионом Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выходил в финал Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23