"Аякс" представил нового защитника, который заменит де Лигта

"Аякс" провёл презентацию очередного новичка - центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса.

Стоит отметить, что трансфер 21-летнего футболиста обошёлся амстердамскому клубу в 15 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.

Альварес призван заменить в составе "Аякса" бывшего капитана Маттейса де Лигта, который ушёл в "Ювентус".

Альварес является воспитанником мексиканской "Америки", за первую команду дебютировал летом 2016 года, с тех пор сыграл 107 матчей и забил 5 голов.

За национальную сборную своей страны игрок провёл 28 матчей и забил 1 гол.

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