"Аякс" представил нового защитника, который заменит де Лигта
"Аякс" провёл презентацию очередного новичка - центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса.
Стоит отметить, что трансфер 21-летнего футболиста обошёлся амстердамскому клубу в 15 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.
Альварес призван заменить в составе "Аякса" бывшего капитана Маттейса де Лигта, который ушёл в "Ювентус".
Альварес является воспитанником мексиканской "Америки", за первую команду дебютировал летом 2016 года, с тех пор сыграл 107 матчей и забил 5 голов.
За национальную сборную своей страны игрок провёл 28 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23