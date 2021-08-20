"Аякс" представил новую форму. Она посвящена Бобу Марли

"Аякс" официально презентовал третью форму, в которой команда будет играть в стартовавшем сезоне.

Экипировка выполнена в чёрном цвете, однако на ней также есть зелёные, жёлтые и красные полоски.

Такая цветовая гамма - это отсылка к Бобу Марли. Для музыканта это были фирменные цвета.

На задней стороне футболки ниже воротника изображены три птицы - это отсылка к песне Марли Three Little Birds, которая является гимном болельщиков "Аякса".

Технический спонсор голландского клуба - компания Adidas.

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