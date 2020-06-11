"Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021

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"Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021

"Аякс" показал новую гостевую форму на следующий сезон. 

Техническим спонсором голландского клуба является adidas. Форма выполнена в голубом цвете с графическим узором. Эмблема клуба выполнена в красном цвет с белой окантовкой. Номера и фамилии игроков на спине также красного цвета. Шорты и гетры - темно-синие с белыми полосками.

Напомним, чемпионат Голландии досрочно закончен из-за пандемии коронавируса.

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