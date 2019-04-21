"Аякс" - приговор для "Ювентуса". Европейские СМИ анонсировали большую перестройку внутри "старой синьоры"

"Ювентус" – чемпион Италии. За последние 8 лет эта фраза стала настолько привычной, что воспринимается не более, чем просто аксиома. Ну кто еще способен столкнуть эту туринскую машину с чемпионской дороги? Наполи? В следующем сезоне это представлялось возможным, но нынешний уровень игры неаполитанцев этому не способствует. Совсем другая картина в Лиге Чемпионов. В этом сезоне "Ювентус" с самого начала считался одним из фаворитов на победу в турнире, но не прошел даже в полуфинал, проиграв амстердамскому "Аяксу". После ответной встречи журналисты многих европейских изданий прокручивали слова Роналду о том, что он не доволен составом "Ювентуса". Дошло до того, что в СМИ начали появляться заголовки по типу "Роналду может покинуть Турин". Однако, вчера эти же европейские ЗМИ опубликовали новую фразу звездного португальца о том, что этот сезон был нужен для адаптации, а выигрыш Скудетто – это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Короче говоря, Роналду останется! Какой ценой? В Италии разнюхали, что этим летом "Ювентус" планирует выйти на трансферный рынок и прикупить несколько звездных игроков на каждую из позиций. Можно только представить, как этой новости "обрадовались" работники завода ФИАТ (он находится во владении собственников "зебр" – семьи Аньелли), которые устроили бунт после невероятных финансовых вложений в экс-игрока "Реала". Редакция Soccernews попыталась проанализировать различные источники и в краткой форме изложить самые горячие темы, которые касаются следующего трансферного окна.

Почему "Ювентус" провалился?

В это сложно поверить, но текущая Лига Чемпионов, а также тот факт, что "зебры" выиграли чемпионат Италии слишком рано, очень четко показали отсутствие адекватной скамейки запасных на туринском стадионе. Формально, команда Аллегри очень зависима от троих исполнителей. Первый, конечно, Криштиану Роналду! Многие могли заметить, что прямо сейчас он является самым бьющим игроком в Европе – в среднем 6,1 выстрел за матч. Даже Лионель Месси, которого считают половиной "Барселоны" (если не больше!) стреляет по 5,2 раза за матч. Посмотрите также на статистику голов. Так уж получилось, что все 5 голов в плей-офф Лиги Чемпионов забил именно звездный португалец. Второй и третий игроки, на которых строится все – это центр защиты в лице Бонуччи и Кьелини. Особенно это касается второго. В тех матчах, где не было сильного итальянского центра защиты, "старая синьора" непременно проигрывала или играла вничью, пропуская при этом уйму голов. При этом проигрыш пришел в матчах с не самыми сложными соперниками (к примеру, "Дженоа" и СПАЛ). Ни у кого нет сомнений, что "Ювентус" требует срочной шоковой терапии. Интересным остается и вопрос тренера. Все понимают, что трансферная политика "зебр" будет зависеть во многом от того, кто возглавит команду. Пока все идет к тому, что на посту главного тренера останется Аллегри. Во всяком случае, именно эту идею он заявлял итальянским СМИ. Этот сезон в главном клубном турнире Европы оказался просто ужасным для команды. Многие называют его самым провальным под руководством Аллегри – выиграна лишь половина матчей и 4 поражения, 2 из которых пришлись на собственный стадион.

Замена Бонуччи и Кьелини

Нынешний сезон показал, что Бонуччи и Кьелини – это безальтернативные игроки на позиции центральных защитников. Кроме того, по окончанию этого игрового года стан клуба покинет Андреа Барцальи. Именно потому не-поиски "Юве" в этом направлении можно будет считать настоящим провалом и верхом непрофессионализма еще до начала сезона. Сообщалось, что главными целями "старой синьоры" в этом направлении считаются Рафаэль Варан из "Реала" и Маттейс Де Лигт из "Аякса". Первый вряд ли покинет свой клуб, и на это есть две причины: (а) в Мадрид вернулся Зидан, который всецело доверяет французу, ведь сам приглашал того в "Реал"; (б) "сливочные" не стесняются просить за чемпиона мира около 500 млн евро отступных. Де Лигт является более реальным вариантом, но сам игрок хочет следовать вслед за своим другом Де Йонгом в "Барсу". В дело может вмешаться агент футболиста Мино Райола, который уже заявлял о готовности капитана "Аякса" уехать в Турин, но пока что вариант с Каталонией кажется более реальным. "Ювентус" активно исследует итальянский рынок, где готовым решением для "зебр" можно считать Костаса Маноласа из "Ромы". Сомнения вызывает лишь тот факт, что вряд ли Манолас сразу же заиграет в основе. Скорее всего, он станет игроком ближайшей ротации и не сможет повлиять на игру команды в полной мере. Последние варианты – Жером Боатенг из "Баварии" и Самуэль Умтити из "Барселоны". Их нельзя сбрасывать со счетов (особенно реальный вариант подписания Умтити, если "Барса" все же купит Де Лигта), но большие вопросы вызывает форма игроков. Каждый из них показывал не совсем стабильную и совсем не классную игру.

Пару слов о полузащите

Ремзи уже едет! Как вы помните, "Ювентус" договорился о подписании полузащитника "Арсенала" Аарона Ремзи. Валиец придет летом в статусе свободного агента. Подписание называют очень удачным, ведь сейчас в мире не так уж и много звездных игроков в формации "бокс-ту-бокс", которые могут свободно достаться "Ювентусу". А пока Ремзи собирает чемоданы, туринцы смотрят в сторону еще одного исполнителя такой же формации – Танги Ндомбеле. "Гибрид Канте и Погба" проводит отличный сезон в "Лионе", и на него уже положили глаз почти все топ-клубы Европы, начиная от местного французского "мешка" в лице ПСЖ, и заканчивая "Манчестер Сити". В списке приоритетов также числятся Поль Погба и Иско! Не факт, что Сульшер захочет отпускать своего лидера, а вот Иско – это реальный вариант, если учитывать, что испанец попал в "black-list" Зидана, то есть в список тех игроков, на которых он не рассчитывает.

Кого в линию с Роналду?

Здесь список самый обширный, и начинается он с Жоау Фелиша. После феерии и хет-трика в ворота "Айнтрахта" в Лиге Европы все сразу узнали, что молодой португалец стоит не менее 120 млн евро. Как сообщается, "Бенфика" планирует оставить Фелиша у себя еще на сезон, но в дело может вмешаться его агент Жорже Мендеш, который имеет свое представительство в "Юве" в лице Роналду и Канселу. Следующими в списке идут два итальянца – Федерико Кьеза и Никола Дзаньоло. Представители "Фиорентины" и "Ромы" соответственно стали одними из самых ярких игроков Серии "А" в текущем сезоне. Каждый из них стоит в районе 60 млн евро, так что "Юве" придется хорошенько выбирать. Всех сразу подписать вряд ли выйдет. В качестве запасного варианта рассматривается Юлиан Брандт из леверкузенского "Байера". В случае с немцем приемлемой выглядит цена – в контракте с Брандтом прописана сумма отступных в размере 25 млн евро, что выглядит достаточно дешево для современных реалий. Однако, в случае переговоров придется иметь дело с "Баварией", которая, по слухам, тоже следит за вингером национальной сборной Германии.

Вслед за громкими трансферами в атакующую линию должны пойти и громкие продажи. Уже сейчас говорят о том, что "Юве" не нужен Дуглас Коста, который слишком часто травмируется. Но главная новость пришла совсем недавно: "Ювентус" может расстаться с Пауло Дибалой (тем самым, который считался "будущим"), отдав его в "Интер" в обмен на Мауро Икадри. Однако, эта информация пока что на уровне очень поверхностных слухов. Таким образом, мы видим, что лето обещает быть очень жарким. Посмотрим, кого из всего предложенного списка выберут боссы "зебр", и следим за трансферными новостями.