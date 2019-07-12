"Аякс" принял предложение "Ювентуса" по де Лигту

"Ювентус" сделал предложение по Маттейсу де Лигту, которое удовлетворило "Аякс".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, амстердамский клуб согласился продать игрока за 67 миллионов евро плюс бонусы. Напомним, что ранее "Аякс" требовал не менее 75 миллионов.

Де Лигт должен заключить со "старой синьорой" соглашение до 2024 года, по которому будет получать 12 миллионов евро в год.

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