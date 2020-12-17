"Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами
Во втором раунде Кубка Нидерландов "Аякс" перестрелял "Утрехт".
Команды на двоих забили 9 голов, а амстердамский клуб пробился в следующий раунд.
"Аякс" - "Утрехт" 5:4
Голы: Махи, 1 - 0:1, Тадич, 8 - 1:1, Лабьяд, 45 - 2:1, Махи, 47 - 2:2, Сент-Яго (аг), 54 - 3:2, ван де Стрек, 55 - 3:3, Силла, 70 - 3:4, Лабьяд, 81 - 4:4, Тадич, 89 - 5:4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23