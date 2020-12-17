"Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами

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"Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами

Во втором раунде Кубка Нидерландов "Аякс" перестрелял "Утрехт".

Команды на двоих забили 9 голов, а амстердамский клуб пробился в следующий раунд.

"Аякс" - "Утрехт" 5:4

Голы: Махи, 1 - 0:1, Тадич, 8 - 1:1, Лабьяд, 45 - 2:1, Махи, 47 - 2:2, Сент-Яго (аг), 54 - 3:2, ван де Стрек, 55 - 3:3, Силла, 70 - 3:4, Лабьяд, 81 - 4:4, Тадич, 89 - 5:4.

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