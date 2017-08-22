"Аякс" продлил контракт с де Лигтом

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маттейсом де Лигтом.

18-летний футболист заключил с амстердамским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 28 матчей и забил 3 гола.

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