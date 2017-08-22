"Аякс" продлил контракт с де Лигтом
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маттейсом де Лигтом.
18-летний футболист заключил с амстердамским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.
Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 28 матчей и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23