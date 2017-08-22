"Аякс" продлил контракт с де Лигтом

Теги аяксматтейс де лигт

"Аякс" продлил контракт с де Лигтом

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маттейсом де Лигтом.

18-летний футболист заключил с амстердамским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 28 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Фейеноорд", "Аякс" и ПСВ побеждают в чемпионате Голландии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов