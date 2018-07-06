"Аякс" продлил контракт с Хунтелааром

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"Аякс" продлил контракт с Хунтелааром

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Клаасом-Яном Хунтелааром.

34-летний футболист заключил с амстердамским клубом соглашение до лета 2019 года.

Напомним, что Хунтелаар вернулся в "Аякс" год назад на правах свободного агента, после возвращения сыграл 32 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

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