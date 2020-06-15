"Аякс" продлил контракт с Хунтеларом еще на сезон

"Аякс" объявил о том, что клуб договорился с форвардом Класом-Яном Хунтеларом продлить контракт. Его нынешнее соглашение истекает в скором времени.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

В текущем розыгрыше Клас-Ян участвовал в 32 матчах за "Аякс" во всех турнирах, отметившись 10 голами и сделав 3 ассиста.

Не пропустите: "Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021| http://soccernews.ru