"Аякс" продлил контракт с Хунтеларом еще на сезон

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"Аякс" продлил контракт с Хунтеларом еще на сезон

"Аякс" объявил о том, что клуб договорился с форвардом Класом-Яном Хунтеларом продлить контракт. Его нынешнее соглашение истекает в скором времени.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

В текущем розыгрыше Клас-Ян участвовал в 32 матчах за "Аякс" во всех турнирах, отметившись 10 голами и сделав 3 ассиста.

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