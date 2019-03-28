"Аякс" продлил контракт с Онаной, которым интересуется "Барселона"
"Аякс" объявил о продлении контракта с камерунским вратарем Андре Онаной, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2022 года. Новое соглашение подписано на улучшенных финансовых условиях.
Ранее сообщалось, что Онана входит в сферу интересов "Барселоны".
22-летний Онана является воспитанником "Барселоны", а в "Аякс" он перешел летом 2015 года. Всего за амстердамский клуб он провел 126 матчей, в которых пропустил 106 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|67
|2
|Аякс
|26
|62
|3
|Фейеноорд
|26
|47
|4
|АЗ
|26
|47
|5
|Витесс
|26
|40
|6
|Утрехт
|26
|40
|7
|Хераклес
|26
|39
|8
|Гронинген
|26
|35
|9
|Виллем II
|26
|34
|10
|Херенвен
|26
|33
|11
|ВВВ Венло
|26
|32
|12
|Зволле
|26
|29
|13
|Фортунна Ситтард
|26
|29
|14
|АДО Ден Хааг
|26
|28
|15
|Эксельсиор
|26
|26
|16
|Де Графсхап
|26
|25
|17
|Эммен
|26
|25
|18
|НАК Бреда
|26
|17