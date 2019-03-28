"Аякс" продлил контракт с Онаной, которым интересуется "Барселона"

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"Аякс" продлил контракт с Онаной, которым интересуется "Барселона"

"Аякс" объявил о продлении контракта с камерунским вратарем Андре Онаной, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2022 года. Новое соглашение подписано на улучшенных финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что Онана входит в сферу интересов "Барселоны".

22-летний Онана является воспитанником "Барселоны", а в "Аякс" он перешел летом 2015 года. Всего за амстердамский клуб он провел 126 матчей, в которых пропустил 106 голов.

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