"Аякс" продлил контракт с основным защитником

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Перром Схюрсом.

Стороны продлили контракт до июня 2025 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.

Схюрс выступает за "Аякс" с лета 2018 года, сыграл 43 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость 21-летнего голландца оценивается в 12 миллионов евро. В ноябре сообщалось об интересе к нему со стороны "Ливерпуля".

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