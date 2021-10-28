"Аякс" продлил контракт с основным защитником

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Эдсоном Альваресом.

Стороны продлили контракт до 2025 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2024-го.

Signing your new contract live in front of your fans.. An unique moment today in the @CruijffArenA!#MásMachín pic.twitter.com/iN9z7Q8xop — AFC Ajax (@AFCAjax) October 27, 2021

Летом 2019 года "Аякс" купил мексиканца за 15 миллионов евро, с тех пор футболист провёл 74 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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