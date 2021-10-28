"Аякс" продлил контракт с основным защитником
Фото сайт "Аякса"
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Эдсоном Альваресом.
Стороны продлили контракт до 2025 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2024-го.
Signing your new contract live in front of your fans.. An unique moment today in the @CruijffArenA!#MásMachín pic.twitter.com/iN9z7Q8xop— AFC Ajax (@AFCAjax) October 27, 2021
Летом 2019 года "Аякс" купил мексиканца за 15 миллионов евро, с тех пор футболист провёл 74 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23