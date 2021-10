"Аякс" продлил контракт с основным защитником

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Эдсоном Альваресом.

Стороны продлили контракт до 2025 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2024-го.

Signing your new contract live in front of your fans.. An unique moment today in the @CruijffArenA!#MásMachín pic.twitter.com/iN9z7Q8xop