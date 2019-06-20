"Аякс" продлил контракт с тренером, выведшим клуб в полуфинал Лиги Чемпионов

"Аякс" объявил о продлении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между тренером и голландским клубом будет действовать до лета 2022 года. Прежний договор истекал через год.

В прошлом сезоне 49-летний тен Хаг привел "Аякс" к чемпионскому титулу в Нидерландах, победе в национальном Кубке, а также дошел с клубом до полуфинала Лиги Чемпионов.

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