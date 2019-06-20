"Аякс" продлил контракт с тренером, выведшим клуб в полуфинал Лиги Чемпионов
"Аякс" объявил о продлении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между тренером и голландским клубом будет действовать до лета 2022 года. Прежний договор истекал через год.
В прошлом сезоне 49-летний тен Хаг привел "Аякс" к чемпионскому титулу в Нидерландах, победе в национальном Кубке, а также дошел с клубом до полуфинала Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23