"Аякс" проиграл греческому клубу в товарищеском матче

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"Аякс" проиграл греческому клубу в товарищеском матче

Полуфиналист Лиги Чемпионов-2018/19 голландский "Аякс" в товарищеском матче проиграл греческому "Панатинаикосу" со счетом 1:2.

В составе амстердамского клуба отличился полузащитник Донни ван де Бек. У греков дубль на счету экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Федерико Македы.

"Аякс" (Нидерланды) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:2 (1:1)
Голы: Македа, 10 - 0:1, ван де Бек, 25 - 1:1, Македа, 48 - 1:2

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