"Аякс" проиграл "Хераклесу", "Витесс" легко разобрался с "НАК Бредой"

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" в гостях потерпел поражение от "Хераклеса", а "Витесс" на своём поле разгромил "НАК Бреду".

"Хераклес" – "Аякс" - 2:1

Голы: Зиеш, 56 - 0:1, Гладон, 65 - 1:1, Кювас, 82 - 2:1.

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Виргевер, Дейкс (де Йонг, 71), ван де Бек, Шене (Хунтелар, 76), Зиеш, Клюйверт (Черны, 84), Дольберг, Юнес.



"Витесс" – "НАК Бреда" - 4:1

Голы: Брюнс, 2 - 1:0, Линссен, 20 - 2:0, Матавж, 32 - 3:0, Амброз, 69 - 3:1, Рашица, 77 - 4:1.

Не пропустите: ПСВ сильнее "АЗ Алкмара", "Венло" громит "Спарту". | http://soccernews.ru