"Аякс" проиграл "Хераклесу", "Витесс" легко разобрался с "НАК Бредой"

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"Аякс" проиграл "Хераклесу", "Витесс" легко разобрался с "НАК Бредой"

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" в гостях потерпел поражение от "Хераклеса", а "Витесс" на своём поле разгромил "НАК Бреду".

"Хераклес" – "Аякс" - 2:1

Голы: Зиеш, 56 - 0:1, Гладон, 65 - 1:1, Кювас, 82 - 2:1.

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Виргевер, Дейкс (де Йонг, 71), ван де Бек, Шене (Хунтелар, 76), Зиеш, Клюйверт (Черны, 84), Дольберг, Юнес.


"Витесс" – "НАК Бреда" - 4:1

Голы: Брюнс, 2 - 1:0, Линссен, 20 - 2:0, Матавж, 32 - 3:0, Амброз, 69 - 3:1, Рашица, 77 - 4:1.

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комментарии
Зенден

Ох блядь, как это все заебло

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3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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