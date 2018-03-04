"Аякс" проиграл "Витессу" и отстал от лидера на 10 очков

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"Аякс" проиграл "Витессу" и отстал от лидера на 10 очков

Завершились несколько матчей 26-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить поражение "Аякса" от "Витесса", которое практически уничтожило шансы амстердамцев на чемпионский титул.

"Витесс" - "Аякс" - 3:2 (1:0)
Голы: Фоор, 16 - 1:0, Линссен, 57 - 2:0, Кассьерра, 61 - 2:1, Линссен, 71 - 3:1, де Йонг, 85 - 3:2

"Твенте" - "Гронинген" - 1:1 (0:0)
Голы: Доан, 57 - 0:1, Бур, 71 - 1:1

"Зволле" - "Венло" - 1:1 (0:0)
Голы: ван Кроой, 68 - 0:1, Саймак, 73 - 1:1

"Спарта" - "Ден Хааг" - 2:1 (0:1)
Голы: Фалькенберг, 6 - 0:1, Крамер, 62 - 1:1, Мюрен, 83 - 2:1

Положение лидеров: ПСВ - 68, Аякс - 58, АЗ - 56, Утрехт - 44, Фейеноорд - 42...

Не пропустите: ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 26 68
2 Аякс 26 58
3 АЗ 26 56
4 Утрехт 26 44
5 Фейеноорд 26 42
6 Витесс 26 41
7 Зволле 26 40
8 АДО Ден Хааг 26 36
9 Херенвен 26 35
10 ВВВ Венло 26 33
11 Хераклес 26 33
12 Эксельсиор 26 32
13 Гронинген 26 26
14 НАК Бреда 26 24
15 Виллем II 26 23
16 Твенте 26 18
17 Спарта Роттердам 26 18
18 Рода ЮК 26 17
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