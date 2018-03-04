"Аякс" проиграл "Витессу" и отстал от лидера на 10 очков
Завершились несколько матчей 26-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить поражение "Аякса" от "Витесса", которое практически уничтожило шансы амстердамцев на чемпионский титул.
"Витесс" - "Аякс" - 3:2 (1:0)
Голы: Фоор, 16 - 1:0, Линссен, 57 - 2:0, Кассьерра, 61 - 2:1, Линссен, 71 - 3:1, де Йонг, 85 - 3:2
"Твенте" - "Гронинген" - 1:1 (0:0)
Голы: Доан, 57 - 0:1, Бур, 71 - 1:1
"Зволле" - "Венло" - 1:1 (0:0)
Голы: ван Кроой, 68 - 0:1, Саймак, 73 - 1:1
"Спарта" - "Ден Хааг" - 2:1 (0:1)
Голы: Фалькенберг, 6 - 0:1, Крамер, 62 - 1:1, Мюрен, 83 - 2:1
Положение лидеров: ПСВ - 68, Аякс - 58, АЗ - 56, Утрехт - 44, Фейеноорд - 42...
Не пропустите: ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"
-
Турнир прогнозов: анонс 39 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 38 тура
-
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)
-
"Марсель" – "Нант" - 1:1 (обзор)
-
Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом"
-
"Бордо" отказал "Арсеналу" в трансфере Малкома за 42 миллиона евро
-
"Валенсия" – "Бетис" - 2:0 (обзор)
-
"Валенсия" победила "Бетис"
-
Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале"
-
Промес: "Уход Снейдера из сборной Голландии это конец эры"
-
Владелец "Фиорентины": "Смерть Астори это невероятная трагедия, я все еще в шоке"
-
Дзадза повторил личный рекорд результативности
-
Чех остался недоволен своей игрой в матче с "Брайтоном"
-
Алексей Миранчук: "После матча Семин назвал Игнатьева СуперВладом"
-
Тренер "Ахмата": "К сожалению, не у всех работают принципы фэйр-плей"
-
"Арсенал" Тула - "Ахмат" - 1:0 (обзор)
-
"Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов
-
Месси забил 600 голов почти на 150 игр раньше, чем Роналду
-
Глушаков: "Иногда было трудно увидеть игроков "Локо" в белой форме"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|68
|2
|Аякс
|26
|58
|3
|АЗ
|26
|56
|4
|Утрехт
|26
|44
|5
|Фейеноорд
|26
|42
|6
|Витесс
|26
|41
|7
|Зволле
|26
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|26
|36
|9
|Херенвен
|26
|35
|10
|ВВВ Венло
|26
|33
|11
|Хераклес
|26
|33
|12
|Эксельсиор
|26
|32
|13
|Гронинген
|26
|26
|14
|НАК Бреда
|26
|24
|15
|Виллем II
|26
|23
|16
|Твенте
|26
|18
|17
|Спарта Роттердам
|26
|18
|18
|Рода ЮК
|26
|17