"Аякс" прокомментировал будущее ван де Бека

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"Аякс" прокомментировал будущее ван де Бека

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал будущее Донни ван де Бека.

"Ван де Бек провел невероятный сезон и его игра должна быть вознаграждена. Однако клуб не горит желанием отпускать его", - приводит слова Овермарса Daily Mail.

В нынешнем сезоне ван де Бек провел 57 игр, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Напомним, что "Аякс" в этом сезоне выиграл чемпионат и кубок Нидерландов, а также добрался до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму".

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