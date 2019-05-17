"Аякс" прокомментировал будущее ван де Бека
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал будущее Донни ван де Бека.
"Ван де Бек провел невероятный сезон и его игра должна быть вознаграждена. Однако клуб не горит желанием отпускать его", - приводит слова Овермарса Daily Mail.
В нынешнем сезоне ван де Бек провел 57 игр, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.
Напомним, что "Аякс" в этом сезоне выиграл чемпионат и кубок Нидерландов, а также добрался до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23