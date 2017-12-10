"Аякс" - ПСВ - 3:0 (обзор)

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"Аякс" - ПСВ - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и ПСВ (3:0).

Видео: "Аякс" - ПСВ.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 15 39
2 АЗ 15 34
3 Аякс 15 32
4 Зволле 15 29
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 АДО Ден Хааг 15 20
9 Херенвен 15 19
10 Хераклес 15 18
11 Эксельсиор 15 17
12 Гронинген 15 16
13 ВВВ Венло 15 16
14 Виллем II 15 15
15 НАК Бреда 15 13
16 Спарта Роттердам 14 11
17 Рода ЮК 15 11
18 Твенте 15 10
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