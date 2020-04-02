"Аякс", ПСВ и АЗ настаивают на завершении сезона

Ряд клубов чемпионата Голландии хотят завершения чемпионата. С такой инициативой совместно выступили "Аякс", ПСВ и АЗ, передает AD.nl.

Ранее спортивный директор "Аякса" заявил, что чемпионат Нидерландов мёртв.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 14697 человек.

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