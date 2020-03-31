"Аякс" расторг контракт с Нури, который на прошлой неделе вышел из комы

Полузащитник Абдельхак Нури больше не является игроком "Аякса", сообщает De Telegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб расторг контракт с печально известным футболистом в рамках сокращения расходов на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что летом 2017 года Нури потерял сознание во время матча, после чего был введён в искусственную кому в связи с необратимым повреждением мозга.

Из бессознательного состояния голландец вышел только на прошлой неделе спустя 2 года, 8 месяцев и 19 дней.

Тем не менее, не стоит считать, что "Аякс" бросил воспитанника на произвол судьбы. Клуб будет помогать семье хавбека в частном порядке.

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