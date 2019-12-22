"Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг". Все семь голов в матче забили разные игроки
В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг" со счетом 7:1. Стоит отметить, что все семь голов в матче забили разные игроки.
"Аякс" прервал серию из двух поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. "АДО Ден Хааг" остался в зоне вылета на 17-м месте.
"Аякс" - "АДО Ден Хааг" - 6:1 (4:0)
Голы: Зиеш, 15 - 1:0, ван де Бек, 23 - 2:0, Эккеленкамп, 37 - 3:0, Гравенберч, 39 - 4:0, Тадич, 48 - 5:0, Траоре, 63 - 6:0, Госсенс, 90+2 (с пенальти) - 6:1
"Аякс": Онана, Дест, Велтман, Мартинес, Тальяфико, Гравенберч, ван де Бек (Марин, 54), Тадич, Зиеш (Ланг, 46), Эккеленкамп (Хансен, 79), Траоре
"АДО Ден Хааг": Коопманс, Мейерс, Пинас, Баккер, ван Эвийк (Фалкенберг, 56), Хайе, Госсенс, Иммерс, Мэлоун, Саммервилль, Нецид (ван Клеф, 68)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23