"Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг". Все семь голов в матче забили разные игроки

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"Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг". Все семь голов в матче забили разные игроки

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг" со счетом 7:1. Стоит отметить, что все семь голов в матче забили разные игроки.

"Аякс" прервал серию из двух поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. "АДО Ден Хааг" остался в зоне вылета на 17-м месте.

"Аякс" - "АДО Ден Хааг" - 6:1 (4:0)
Голы: Зиеш, 15 - 1:0, ван де Бек, 23 - 2:0, Эккеленкамп, 37 - 3:0, Гравенберч, 39 - 4:0, Тадич, 48 - 5:0, Траоре, 63 - 6:0, Госсенс, 90+2 (с пенальти) - 6:1

"Аякс": Онана, Дест, Велтман, Мартинес, Тальяфико, Гравенберч, ван де Бек (Марин, 54), Тадич, Зиеш (Ланг, 46), Эккеленкамп (Хансен, 79), Траоре

"АДО Ден Хааг": Коопманс, Мейерс, Пинас, Баккер, ван Эвийк (Фалкенберг, 56), Хайе, Госсенс, Иммерс, Мэлоун, Саммервилль, Нецид (ван Клеф, 68)

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