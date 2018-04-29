"Аякс" разгромил АЗ и обеспечили себе второе место в чемпионате Голландии

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"Аякс" разгромил АЗ и обеспечили себе второе место в чемпионате Голландии

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Голландии. В центральном матче тура "Аякс" крупно победил АЗ и обеспечил себе второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Также стоит отметить уверенные победы "Витесса", "Гронингена" и "Фейеноорда". 

"Аякс" - АЗ - 3:0 (1:0)
Голы: ван де Бек, 38 - 1:0, Клюйверт, 49 - 2:0, Нерес, 87 - 3:0

"Бреда" - "Херенвен" - 3:0 (2:0)
Голы: Фернандес, 6 - 1:0, те Вреде, 12 - 2:0, Мари, 47 - 3:0

АДО "Ден Хааг" - ПСВ - 3:3 (2:1)
Голы: Лозано, 11 - 0:1, Йонсен, 16 - 1:1, Эль Хаяти, 27 (с пенальти) - 2:1, Перейро, 58 - 2:2, Йонсен, 72 - 3:2, Перейро, 85 - 3:3

"Фейеноорд" - "Спарта" - 3:1 (1:1)
Голы: Фрайди, 34 - 1:1, Бергейс, 45 - 1:1, Хольст, 65 (автогол) - 2:1, Бергейс, 83 - 3:1

"Гронинген" - "Эксельсиор" - 4:0 (2:0)
Голы: ван Веерт, 42 - 1:0, Мемишевич, 45 - 2:0, Доан, 71 - 3:0, ван Веерт, 73 - 4:0

"Хераклес" - "Утрехт" - 2:2 (2:0)
Голы: Кувас, 1 - 1:0, Навратил, 5 - 2:0, ван де Стреек, 68 - 2:1, ван дер Маарел, 85 - 2:2

"Венло" - "Рода" - 1:4 (1:1)
Голы: Ванстенкист, 23 - 0:1, Хунте, 33 - 1:1, Ауссар, 48 - 1:2, Шахин, 57 - 1:3, Энгельс, 77 - 1:4

"Витесс" - "Твенте" - 5:0 (1:0)
Голы: Сереро, 40 - 1:0, Матавж, 53 - 2:0, Линссен, 68 - 3:0, Линссен, 71 - 4:0, Матавж, 88 - 5:0

"Зволле" - "Виллем II" - 0:1 (0:0)
Гол: Аззауи, 66 - 0:1

Положение лидеров: ПСВ - 82, Аякс - 76, АЗ - 68, Фейеноорд - 63, Утрехт - 51...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 32 81
2 Аякс 33 76
3 АЗ 33 68
4 Фейеноорд 33 63
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 33 46
8 Зволле 32 44
9 АДО Ден Хааг 32 43
10 Эксельсиор 33 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 ВВВ Венло 32 34
14 Виллем II 32 33
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 32 27
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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