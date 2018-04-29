"Аякс" разгромил АЗ и обеспечили себе второе место в чемпионате Голландии
Завершились матчи 33-го тура чемпионата Голландии. В центральном матче тура "Аякс" крупно победил АЗ и обеспечил себе второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Также стоит отметить уверенные победы "Витесса", "Гронингена" и "Фейеноорда".
"Аякс" - АЗ - 3:0 (1:0)
Голы: ван де Бек, 38 - 1:0, Клюйверт, 49 - 2:0, Нерес, 87 - 3:0
"Бреда" - "Херенвен" - 3:0 (2:0)
Голы: Фернандес, 6 - 1:0, те Вреде, 12 - 2:0, Мари, 47 - 3:0
АДО "Ден Хааг" - ПСВ - 3:3 (2:1)
Голы: Лозано, 11 - 0:1, Йонсен, 16 - 1:1, Эль Хаяти, 27 (с пенальти) - 2:1, Перейро, 58 - 2:2, Йонсен, 72 - 3:2, Перейро, 85 - 3:3
"Фейеноорд" - "Спарта" - 3:1 (1:1)
Голы: Фрайди, 34 - 1:1, Бергейс, 45 - 1:1, Хольст, 65 (автогол) - 2:1, Бергейс, 83 - 3:1
"Гронинген" - "Эксельсиор" - 4:0 (2:0)
Голы: ван Веерт, 42 - 1:0, Мемишевич, 45 - 2:0, Доан, 71 - 3:0, ван Веерт, 73 - 4:0
"Хераклес" - "Утрехт" - 2:2 (2:0)
Голы: Кувас, 1 - 1:0, Навратил, 5 - 2:0, ван де Стреек, 68 - 2:1, ван дер Маарел, 85 - 2:2
"Венло" - "Рода" - 1:4 (1:1)
Голы: Ванстенкист, 23 - 0:1, Хунте, 33 - 1:1, Ауссар, 48 - 1:2, Шахин, 57 - 1:3, Энгельс, 77 - 1:4
"Витесс" - "Твенте" - 5:0 (1:0)
Голы: Сереро, 40 - 1:0, Матавж, 53 - 2:0, Линссен, 68 - 3:0, Линссен, 71 - 4:0, Матавж, 88 - 5:0
"Зволле" - "Виллем II" - 0:1 (0:0)
Гол: Аззауи, 66 - 0:1
Положение лидеров: ПСВ - 82, Аякс - 76, АЗ - 68, Фейеноорд - 63, Утрехт - 51...
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|32
|81
|2
|Аякс
|33
|76
|3
|АЗ
|33
|68
|4
|Фейеноорд
|33
|63
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|33
|46
|8
|Зволле
|32
|44
|9
|АДО Ден Хааг
|32
|43
|10
|Эксельсиор
|33
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|ВВВ Венло
|32
|34
|14
|Виллем II
|32
|33
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|32
|27
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23