"Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский "Аякс" на своем поле разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0.

Победу голландскому клубу принесли голы Дэйли Блинда, Антони и Себастьяна Аллера, а также автогол Марко Ройса.

"Аякс" Нидерланды – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 4:0 (2:0)

Голы: Ройс, 11 (автогол) - 1:0, Блинд, 25 - 2:0, Антони, 57 - 3:0, Аллер, 72 - 4:0

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 69), Аллер, Антони (Нерес, 76).

"Боруссия": Кобель, Менье (Вольф, 79), Хуммельс (Понграчич, 79), Аканджи, Шульц (Джан, 46), Витцель, Брандт, Беллингем, Ройс, Мален (Азар, 53), Холанд.

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