"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в матче чемпионата Нидерландов
В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0. Победу амстердамскому клубу принесли голы Зиеша, Тальяфико, Нереса и ван де Бека.
"Аякс" - "Фейеноорд" - 4:0 (2:0)
Голы: Зиеш, 2 - 1:0, Тальяфико, 7 - 2:0, Нерес, 37 - 3:0, ван де Бек, 40 - 4:0
"Аякс": Онана, Дест (Альварес, 81), Велтман, Блинд, Тальяфико, Мартинес, ван де Бек, Нерес, Промес, Зиеш (Гравенберч, 74), Тадич (Траоре, 86)
"Фейеноорд": Вермеер, Хапс, Сенеси, Боттегин, Карсдорп, Тоорнстра, Бергейс (Тапия, 46), Фер (Ларссон, 59), Нарсинх (Гертруда, 74), Синистерра, Йоргенсен
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23