"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в матче чемпионата Нидерландов

В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0. Победу амстердамскому клубу принесли голы Зиеша, Тальяфико, Нереса и ван де Бека.

"Аякс" - "Фейеноорд" - 4:0 (2:0)

Голы: Зиеш, 2 - 1:0, Тальяфико, 7 - 2:0, Нерес, 37 - 3:0, ван де Бек, 40 - 4:0

"Аякс": Онана, Дест (Альварес, 81), Велтман, Блинд, Тальяфико, Мартинес, ван де Бек, Нерес, Промес, Зиеш (Гравенберч, 74), Тадич (Траоре, 86)

"Фейеноорд": Вермеер, Хапс, Сенеси, Боттегин, Карсдорп, Тоорнстра, Бергейс (Тапия, 46), Фер (Ларссон, 59), Нарсинх (Гертруда, 74), Синистерра, Йоргенсен

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