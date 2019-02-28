"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в полуфинале Кубка Нидерландов благодаря голам защитников
В полуфинале Кубка Нидерландов "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 3:0 и вышел в финал. Победу амстердамскому клубу принесли голы защитников де Лигта и Тальяфико, а также хавбека ван де Бека.
В другом полуфинале сыграют "Виллем II" и АЗ.
"Фейеноорд" - "Аякс" - 0:3 (0:1)
Голы: де Лигт, 45 - 0:1, Тальяфико, 49 - 0:2, ван де Бек, 65 - 0:3
"Фейеноорд": Вермеер, Сен Жюст, Мартина, ван дер Хейден, Вердонк (Хапс, 73), Класи, Тоорнстра, Вильена, Бергейс, Ларссон, ван Перси (Йоргенсен, 66)
"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, Шене, ван де Бек (де Вит, 85), Зийех, Нерес (Дольберг, 79), Тадич (Лабияд, 89)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|58
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|23
|43
|4
|АЗ
|23
|40
|5
|Витесс
|23
|36
|6
|Хераклес
|23
|35
|7
|Утрехт
|23
|33
|8
|ВВВ Венло
|23
|29
|9
|Гронинген
|23
|28
|10
|Виллем II
|23
|28
|11
|Херенвен
|23
|27
|12
|АДО Ден Хааг
|23
|27
|13
|Фортунна Ситтард
|23
|26
|14
|Эксельсиор
|23
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|23
|24
|17
|Де Графсхап
|23
|21
|18
|НАК Бреда
|23
|17