"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в полуфинале Кубка Нидерландов благодаря голам защитников

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"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в полуфинале Кубка Нидерландов благодаря голам защитников

В полуфинале Кубка Нидерландов "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 3:0 и вышел в финал. Победу амстердамскому клубу принесли голы защитников де Лигта и Тальяфико, а также хавбека ван де Бека.

В другом полуфинале сыграют "Виллем II" и АЗ.

"Фейеноорд" - "Аякс" - 0:3 (0:1)
Голы: де Лигт, 45 - 0:1, Тальяфико, 49 - 0:2, ван де Бек, 65 - 0:3

"Фейеноорд": Вермеер, Сен Жюст, Мартина, ван дер Хейден, Вердонк (Хапс, 73), Класи, Тоорнстра, Вильена, Бергейс, Ларссон, ван Перси (Йоргенсен, 66)

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, Шене, ван де Бек (де Вит, 85), Зийех, Нерес (Дольберг, 79), Тадич (Лабияд, 89)

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