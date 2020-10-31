"Аякс" разгромил "Фортуну" и стал единоличным лидером Эредивизии
В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" одержал волевую крупную победу над "Фортуной" со счетом 5:2. Победу "аяксидам" принесли дубль Дэви Классена, а также голы Брайана Бробби, Душана Тадича и Квинси Промеса. У гостей дублем отличился Джордж Кокс.
"Аякс" Амстердам - "Фортуна" - 5:2 (2:1)
Голы: Кокс, 7 - 0:1, Классен, 32 - 1:1, Классен, 45 - 2:1, Бробби, 74 - 3:1, Тадич, 85 (с пенальти) - 4:1, Промес, 90+4 (с пенальти) - 5:1, Кокс, 90+6 - 5:2.
"Аякс": Онана, Мазрауи (Клайбер, 64), Схурс, Блинд, Мартинес, Эккеленкамп (Промес, 46), Гравенберч (Альварес, 78), Классен, Нерес, Антони (Тадич, 66), Траоре (Бробби, 66)
Не пропустите: "Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23