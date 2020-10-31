"Аякс" разгромил "Фортуну" и стал единоличным лидером Эредивизии

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"Аякс" разгромил "Фортуну" и стал единоличным лидером Эредивизии

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" одержал волевую крупную победу над "Фортуной" со счетом 5:2. Победу "аяксидам" принесли дубль Дэви Классена, а также голы Брайана Бробби, Душана Тадича и Квинси Промеса. У гостей дублем отличился Джордж Кокс.

"Аякс" Амстердам - "Фортуна" - 5:2 (2:1)
Голы: Кокс, 7 - 0:1, Классен, 32 - 1:1, Классен, 45 - 2:1, Бробби, 74 - 3:1, Тадич, 85 (с пенальти) - 4:1, Промес, 90+4 (с пенальти) - 5:1, Кокс, 90+6 - 5:2.

"Аякс": Онана, Мазрауи (Клайбер, 64), Схурс, Блинд, Мартинес, Эккеленкамп (Промес, 46), Гравенберч (Альварес, 78), Классен, Нерес, Антони (Тадич, 66), Траоре (Бробби, 66)

Не пропустите: "Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0. | http://soccernews.ru
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