"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса

В 14-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Хераклес" со счетом 4:1. Победу амстердамскому клубу принесли дубль Промеса, а также голы Лабиада и Хунтелара. Единственный мяч у гостей на счету Дессерта.

"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии, набрав 35 очков. "Хераклес" остался на 8-й позиции.

"Аякс" - "Хераклес" - 4:1 (1:0)

Голы: Промес, 26 - 1:0, Лабиад, 56 - 2:0, Промес, 60 - 3:0, Хунтелар, 87 - 4:0, Дессерт, 90+1 - 4:1

"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 67), Схурс, Блинд, Тальяфико, Мартинес, Зиеш (Марин, 81), ван де Бек, Лабиад (Хунтелар, 74), Промес, Тадич

Не пропустите: Промес недоволен положением "Спартака" в турнирной таблице РПЛ. | http://soccernews.ru