"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
В 14-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Хераклес" со счетом 4:1. Победу амстердамскому клубу принесли дубль Промеса, а также голы Лабиада и Хунтелара. Единственный мяч у гостей на счету Дессерта.
"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии, набрав 35 очков. "Хераклес" остался на 8-й позиции.
"Аякс" - "Хераклес" - 4:1 (1:0)
Голы: Промес, 26 - 1:0, Лабиад, 56 - 2:0, Промес, 60 - 3:0, Хунтелар, 87 - 4:0, Дессерт, 90+1 - 4:1
"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 67), Схурс, Блинд, Тальяфико, Мартинес, Зиеш (Марин, 81), ван де Бек, Лабиад (Хунтелар, 74), Промес, Тадич
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23