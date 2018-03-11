"Аякс" разгромил "Херенвен", "Фейеноорд" победил АЗ

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"Аякс" разгромил "Херенвен", "Фейеноорд" победил АЗ

Завершились несколько матчей 27-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить крупную победу идущего вторым "Аякса" над "Херенвена", который ушел в отрыв от АЗ, который уступил "Фейеноорду".

"Аякс" - "Херенвен" - 4:1 (1:1)
Голы: Де Лихт, 31 - 1:0, Эдегор, 33 - 1:1, Тальяфико, 59 - 2:1, ван де Бек, 88 - 3:1, Нерес, 90+3 - 4:1

"Фейеноорд" - АЗ - 2:1 (1:0)
Голы: Боэтиус, 33 - 1:0, Йоргенсен, 73 - 2:0, Вергорст, 90+2 - 2:1

"Гронинген" - "Зволле" - 2:0 (1:0)
Голы: Томас, 25 - 1:0, Хрустич, 90 - 2:0

"Утрехт" - "Витесс" - 5:1 (2:0)
Голы: Янссен, 36 - 1:0, Лабиад, 44 - 2:0, Фоор, 55 - 2:1, ван де Стреек, 60 - 3:1, Айюб, 74 - 4:1, Айуб, 77 - 5:1

Положение лидеров: ПСВ - 68, Аякс - 61, АЗ - 56, Утрехт - 47, Фейеноорд - 45...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 27 68
2 Аякс 27 61
3 АЗ 27 56
4 Утрехт 27 47
5 Фейеноорд 27 45
6 Витесс 27 41
7 Зволле 27 40
8 АДО Ден Хааг 27 36
9 Хераклес 27 36
10 Эксельсиор 27 35
11 Херенвен 27 35
12 ВВВ Венло 27 33
13 Гронинген 27 29
14 НАК Бреда 27 27
15 Виллем II 27 26
16 Спарта Роттердам 27 21
17 Твенте 27 18
18 Рода ЮК 27 17
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