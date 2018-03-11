"Аякс" разгромил "Херенвен", "Фейеноорд" победил АЗ

Завершились несколько матчей 27-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить крупную победу идущего вторым "Аякса" над "Херенвена", который ушел в отрыв от АЗ, который уступил "Фейеноорду".

"Аякс" - "Херенвен" - 4:1 (1:1)

Голы: Де Лихт, 31 - 1:0, Эдегор, 33 - 1:1, Тальяфико, 59 - 2:1, ван де Бек, 88 - 3:1, Нерес, 90+3 - 4:1

"Фейеноорд" - АЗ - 2:1 (1:0)

Голы: Боэтиус, 33 - 1:0, Йоргенсен, 73 - 2:0, Вергорст, 90+2 - 2:1

"Гронинген" - "Зволле" - 2:0 (1:0)

Голы: Томас, 25 - 1:0, Хрустич, 90 - 2:0

"Утрехт" - "Витесс" - 5:1 (2:0)

Голы: Янссен, 36 - 1:0, Лабиад, 44 - 2:0, Фоор, 55 - 2:1, ван де Стреек, 60 - 3:1, Айюб, 74 - 4:1, Айуб, 77 - 5:1

Положение лидеров: ПСВ - 68, Аякс - 61, АЗ - 56, Утрехт - 47, Фейеноорд - 45...

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