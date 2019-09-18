"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов

"Аякс" в домашнем матче разгромил "Лилль" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голами отметились форвард Квинси Промес и защитники Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.

"Аякс" - "Лилль" - 3:0 (1:0)

Голы: Промес, 18 - 1:0, Альварес, 50 - 2:0, Тальяфико, 62 - 3:0.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Дест, Тадич, Зиех (Ланг, 77), Промес, Нерес (Хюнтелар, 83).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш (Юсуф Языджи, 63), Иконе (Араужу, 63), Сумаре (Шека, 78), Бамба, Осимен.

В параллельном матче турнира "Челси" обыграл "Валенсию" благодаря голу форварда "синих" Родриго.

"Челси" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)

Гол: Родриго, 74.

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Зума (Жиру, 73), Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 80), Виллиан, Маунт (Педро, 16), Алонсо, Абрахам.

"Валенсия": Силлессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Коклен, Парехо, Кондогбья, Черышев (Диакаби, 90+2), Гамейро (Гомес, 70), Родриго (Ли Кан Ин, 90).

Таким образом в группе Н по три балла набрали "Аякс и "Челси". У "Валенсии" и "Лилля" - ноль очков.

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