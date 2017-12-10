"Аякс" разгромил ПСВ

В матче 15-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле добился крупной победы над ПСВ. Мячи в этой встрече забивали Нерес, Лассе Шене и Донни ван де Бек. Несмотря на эту победу "Аякс" по-прежнему занимает третье место в Эредивизии и на семь очков отстает от лидирующего ПСВ.

"Аякс" - ПСВ - 3:0 (0:0)

Голы: Нерес, 61 - 1:0, Шене, 64 - 2:0, де Бек, 72 - 3:0

"Аякс": Онана, Велтман (Зеефуйк, 81), де Лихт, де Йонг, Вобер, де Бек, Шене, Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 87), Дольберг (Хунтелаар, 77)

ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Швааб, Ариас, ван Гинкель, Лукассен (Рамселаар, 73), Хендрикс, Лозано, Перейро (Бергвейн, 73), Локадиа (де Йонг, 12)

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