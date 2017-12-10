"Аякс" разгромил ПСВ
В матче 15-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле добился крупной победы над ПСВ. Мячи в этой встрече забивали Нерес, Лассе Шене и Донни ван де Бек. Несмотря на эту победу "Аякс" по-прежнему занимает третье место в Эредивизии и на семь очков отстает от лидирующего ПСВ.
"Аякс" - ПСВ - 3:0 (0:0)
Голы: Нерес, 61 - 1:0, Шене, 64 - 2:0, де Бек, 72 - 3:0
"Аякс": Онана, Велтман (Зеефуйк, 81), де Лихт, де Йонг, Вобер, де Бек, Шене, Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 87), Дольберг (Хунтелаар, 77)
ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Швааб, Ариас, ван Гинкель, Лукассен (Рамселаар, 73), Хендрикс, Лозано, Перейро (Бергвейн, 73), Локадиа (де Йонг, 12)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|15
|39
|2
|АЗ
|15
|34
|3
|Аякс
|15
|32
|4
|Зволле
|15
|29
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|АДО Ден Хааг
|15
|20
|9
|Херенвен
|15
|19
|10
|Хераклес
|15
|18
|11
|Эксельсиор
|15
|17
|12
|Гронинген
|15
|16
|13
|ВВВ Венло
|15
|16
|14
|Виллем II
|15
|15
|15
|НАК Бреда
|15
|13
|16
|Спарта Роттердам
|14
|11
|17
|Рода ЮК
|15
|11
|18
|Твенте
|15
|10