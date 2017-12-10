"Аякс" разгромил ПСВ

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"Аякс" разгромил ПСВ

В матче 15-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле добился крупной победы над ПСВ. Мячи в этой встрече забивали Нерес, Лассе Шене и Донни ван де Бек. Несмотря на эту победу "Аякс" по-прежнему занимает третье место в Эредивизии и на семь очков отстает от лидирующего ПСВ.

"Аякс" - ПСВ - 3:0 (0:0)
Голы: Нерес, 61 - 1:0, Шене, 64 - 2:0, де Бек, 72 - 3:0

"Аякс": Онана, Велтман (Зеефуйк, 81), де Лихт, де Йонг, Вобер, де Бек, Шене, Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 87), Дольберг (Хунтелаар, 77)

ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Швааб, Ариас, ван Гинкель, Лукассен (Рамселаар, 73), Хендрикс, Лозано, Перейро (Бергвейн, 73), Локадиа (де Йонг, 12)

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Команда М О
1 ПСВ 15 39
2 АЗ 15 34
3 Аякс 15 32
4 Зволле 15 29
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 АДО Ден Хааг 15 20
9 Херенвен 15 19
10 Хераклес 15 18
11 Эксельсиор 15 17
12 Гронинген 15 16
13 ВВВ Венло 15 16
14 Виллем II 15 15
15 НАК Бреда 15 13
16 Спарта Роттердам 14 11
17 Рода ЮК 15 11
18 Твенте 15 10
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