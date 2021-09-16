"Аякс" разгромил "Спортинг" в матче Лиги Чемпионов

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"Аякс" разгромил "Спортинг" в матче Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Аякса"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Аякс" уверенно разобрался с лиссабонским "Спортингом".

"Спортинг" Португалия - "Аякс" Нидерланды 1:5

Голы: Аллер, 2 - 0:1, Аллер, 9 - 0:2, Паулинью, 33 - 1:2, Бергейс, 39 - 1:3, Аллер, 51 - 1:4, Аллер, 63 - 1:5

"Спортинг": Адан, Порро, Нету, Феддаль, Инасиу (Эшгайю, 21), Рубен Винагре (Матеус Рейс, 46), Пальинья, Нунес, Нуну Сантуш (Тиагу Томаш, 60), Паулинью (Даниэл Браганса, 78), Жоване Кабрал (Сарабия, 46).

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 70), Мартинес, Тимбер, Блинд (Схюрс, 81), Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Тайлор, 77), Аллер, Антони (Нерес, 70).

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