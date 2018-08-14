"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧ

1 Теги аяксстандард льеж

"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧВ ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов амстердамский "Аякс" разгромил бельгийский "Стандард".

"Аякс" - "Стандард" - 3:0, первый матч - 2:2

Голы: Хунтелар, 30 - 1:0, Де Лигт, 34 - 2:0, Нерес, 46 - 3:0.

"Аякс": Онана, Мазрауи (Кристенсен, 76), де Лигт, Блинд, Тальяфико, де Йонг, Шоне, Зиеш (Лабьяд, 90), Тадич, Хунтелар, Нерес (Ван де Бек, 82).

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышла "Бенфика". | soccernews.ru

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