"Аякс" разгромил "Утрехт" благодаря дублю ван де Бека

В матче 13-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Утрехт" со счетом 4:0. Победу амстердамскому клубу принесли дубль ван де Бека, а также голы Тадича и Мартинеса.

"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков. "Утрехт" остался на 4-й позиции.

"Аякс" - "Утрехт" - 4:0 (3:0)

Голы: ван де Бек, 14 - 1:0, Тадич, 24 - 2:0, ван де Бек, 40 - 3:0, Мартинес, 66 - 4:0

"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 55), Велтман, Блинд, Тальяфико, Зиеш, ван де Бек, Мартинес, Лабиад, Промес, Тадич (Хунтелаар, 69)

"Утрехт": Паес, Клайбер, Янссен, Хоогма, ван дер Маарел, ван Оверем, Рамселаар (Йостен, 39), Густафсон, Керк (Черны, 83), ван де Стрек

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