"Аякс" разгромил "Утрехт" благодаря дублю ван де Бека
В матче 13-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Утрехт" со счетом 4:0. Победу амстердамскому клубу принесли дубль ван де Бека, а также голы Тадича и Мартинеса.
"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков. "Утрехт" остался на 4-й позиции.
"Аякс" - "Утрехт" - 4:0 (3:0)
Голы: ван де Бек, 14 - 1:0, Тадич, 24 - 2:0, ван де Бек, 40 - 3:0, Мартинес, 66 - 4:0
"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 55), Велтман, Блинд, Тальяфико, Зиеш, ван де Бек, Мартинес, Лабиад, Промес, Тадич (Хунтелаар, 69)
"Утрехт": Паес, Клайбер, Янссен, Хоогма, ван дер Маарел, ван Оверем, Рамселаар (Йостен, 39), Густафсон, Керк (Черны, 83), ван де Стрек
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23