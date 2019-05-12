"Аякс" разгромил "Утрехт", ПСВ уступил АЗ

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"Аякс" разгромил "Утрехт", ПСВ уступил АЗ

В рамках 33-го тура чемпионата Нидерданлов "Аякс" уверенно разобрался с "Утрехтом", а ПСВ на выезде проиграл АЗ.

Таким образом, за тур до конца "Аякс" лидирует в чемпионате, опережая ПСВ на три очка.

"Аякс" - "Утрехт" 4:1

Голы: Буссайд, 1 - 0:1, Хунтелар, 14 - 1:1, ван де Бек, 45 - 2:1, Тадич, 75 - 3:1, Тадич (пен), 80 - 4:1

"Аякс": Онана, Блинд, Велтман, Тальяфико, Мазрауи (Шене, 72), Зиеш (Синкгравен, 86), де Йонг, Тадич, ван де Бек, де Лигт, Хунтелар.

"Утрехт": Рогор-Йенсен, Янссен, Летсхерт (Бергстрем, 58), Клайбер, Гавори, ван де Стрек, Густафссон, Штридер, Базур (Гертлер, 66), Буссайд (Венема, 46), Керк.


"АЗ Алкмар" - ПСВ 1:0

Гол: Тил, 49 - 1:0

"АЗ Алкмар": Бизот, Влар, Свенссон, Аувеян (Вейндал, 80), Сентьес, Тил, Стенгс, Мидтше (Вюйтенс, 79), Гудмундссон (Боадю, 75), Махер, Копмейнерс.

ПСВ: Зут, Виргевер, Швааб, Думфрис, Тасенде, Росарио (Ихаттарен, 80), Садилек (Гутьеррес, 60), Бергвейн, Гакпо (Абуклал, 80), Мален, де Йонг.

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Команда М О
1 Аякс Аякс 33 83
2 ПСВ ПСВ 33 80
3 Фейеноорд Фейеноорд 33 62
4 АЗ АЗ 33 58
5 Витесс Витесс 33 50
6 Утрехт Утрехт 33 50
7 Хераклес Хераклес 33 48
8 Гронинген Гронинген 33 45
9 Виллем II Виллем II 33 44
10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 33 42
11 Херенвен Херенвен 33 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 33 41
13 Зволле Зволле 33 38
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