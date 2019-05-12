"Аякс" разгромил "Утрехт", ПСВ уступил АЗ

В рамках 33-го тура чемпионата Нидерданлов "Аякс" уверенно разобрался с "Утрехтом", а ПСВ на выезде проиграл АЗ.

Таким образом, за тур до конца "Аякс" лидирует в чемпионате, опережая ПСВ на три очка.

"Аякс" - "Утрехт" 4:1

Голы: Буссайд, 1 - 0:1, Хунтелар, 14 - 1:1, ван де Бек, 45 - 2:1, Тадич, 75 - 3:1, Тадич (пен), 80 - 4:1

"Аякс": Онана, Блинд, Велтман, Тальяфико, Мазрауи (Шене, 72), Зиеш (Синкгравен, 86), де Йонг, Тадич, ван де Бек, де Лигт, Хунтелар.

"Утрехт": Рогор-Йенсен, Янссен, Летсхерт (Бергстрем, 58), Клайбер, Гавори, ван де Стрек, Густафссон, Штридер, Базур (Гертлер, 66), Буссайд (Венема, 46), Керк.



"АЗ Алкмар" - ПСВ 1:0

Гол: Тил, 49 - 1:0

"АЗ Алкмар": Бизот, Влар, Свенссон, Аувеян (Вейндал, 80), Сентьес, Тил, Стенгс, Мидтше (Вюйтенс, 79), Гудмундссон (Боадю, 75), Махер, Копмейнерс.

ПСВ: Зут, Виргевер, Швааб, Думфрис, Тасенде, Росарио (Ихаттарен, 80), Садилек (Гутьеррес, 60), Бергвейн, Гакпо (Абуклал, 80), Мален, де Йонг.

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