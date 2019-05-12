"Аякс" разгромил "Утрехт", ПСВ уступил АЗ
В рамках 33-го тура чемпионата Нидерданлов "Аякс" уверенно разобрался с "Утрехтом", а ПСВ на выезде проиграл АЗ.
Таким образом, за тур до конца "Аякс" лидирует в чемпионате, опережая ПСВ на три очка.
"Аякс" - "Утрехт" 4:1
Голы: Буссайд, 1 - 0:1, Хунтелар, 14 - 1:1, ван де Бек, 45 - 2:1, Тадич, 75 - 3:1, Тадич (пен), 80 - 4:1
"Аякс": Онана, Блинд, Велтман, Тальяфико, Мазрауи (Шене, 72), Зиеш (Синкгравен, 86), де Йонг, Тадич, ван де Бек, де Лигт, Хунтелар.
"Утрехт": Рогор-Йенсен, Янссен, Летсхерт (Бергстрем, 58), Клайбер, Гавори, ван де Стрек, Густафссон, Штридер, Базур (Гертлер, 66), Буссайд (Венема, 46), Керк.
"АЗ Алкмар" - ПСВ 1:0
Гол: Тил, 49 - 1:0
"АЗ Алкмар": Бизот, Влар, Свенссон, Аувеян (Вейндал, 80), Сентьес, Тил, Стенгс, Мидтше (Вюйтенс, 79), Гудмундссон (Боадю, 75), Махер, Копмейнерс.
ПСВ: Зут, Виргевер, Швааб, Думфрис, Тасенде, Росарио (Ихаттарен, 80), Садилек (Гутьеррес, 60), Бергвейн, Гакпо (Абуклал, 80), Мален, де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|33
|83
|2
|ПСВ
|33
|80
|3
|Фейеноорд
|33
|62
|4
|АЗ
|33
|58
|5
|Витесс
|33
|50
|6
|Утрехт
|33
|50
|7
|Хераклес
|33
|48
|8
|Гронинген
|33
|45
|9
|Виллем II
|33
|44
|10
|АДО Ден Хааг
|33
|42
|11
|Херенвен
|33
|41
|12
|ВВВ Венло
|33
|41
|13
|Зволле
|33
|38
|14
|Эммен
|33
|35
|15
|Фортунна Ситтард
|33
|34
|16
|Эксельсиор
|33
|30
|17
|Де Графсхап
|33
|29
|18
|НАК Бреда
|33
|22