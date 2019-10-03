"Аякс" разгромил "Валенсия", "Челси" победил "Лилль"

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"Аякс" разгромил "Валенсия", "Челси" победил "Лилль"

Завершились два матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе Н. "Валенсия" на своем поле неожиданно крупно проиграла "Аяксу". Очередной гол в составе амстердамцев забил экс-форвард "Спартака" Квинси Промес. "Челси" на выезде был сильнее французского "Лилля" благодаря голам Тэмми Абрахама и Виллиана.

"Валенсия" Испания – "Аякс" Нидерланды - 0:3 (0:2)
Голы: Зиеш, 8 - 0:1, Промес, 34 - 0:2, ван де Бек, 67 - 0:3

"Валенсия": Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 76), Коклен (Тьерри Коррейя, 70), Парехо, Родриго, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 57).

"Аякс": Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартинес, Тадич, Зиеш (Хунтелар, 85), Блинд, Промес (Нерес, 81), Тальяфико, ван де Бек.

"Лилль" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (1:1)
Голы: Абрахам, 22 - 0:1, Осимхен, 33 - 1:1, Виллиан, 77 - 1:2

"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луис Араужо (Шека, 75), Осимхен.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Томори, Зума, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Виллиан (Педро, 85), Канте, Аспиликуэта, Абрахам.

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