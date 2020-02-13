"Аякс" разгромил "Витесс" и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

Теги аяксвитесс

"Аякс" разгромил "Витесс" и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В 1/4 финала Кубка Нидерландов "Аякс" на выезде разгромил "Витесс" и завоевал путевку в полуфинал. Победу амстердамцам принесли голы Бабела, Гравенберча и Тадича.

В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Гоу Эхед Иглс" - "Утрехт".

"Витесс" - "Аякс" - 0:3 (0:1)
Голы: Бабел, 32 - 0:1, Гравенберч, 76 - 0:2, Тадич, 83 (с пенальти) - 0:3

"Витесс": Пасвер, Лидевелд, Деки, Обиспо, Кларк (Грот, 78), Таннане, Тронстад, Беро, Линссен, Дико, Матавж

"Аякс": Онана, Тальяфико, Мартинес, Альварес, Дест, ван де Бек, Эйтинг, Гравенберч (Блинд, 77), Бабел, Тадич, Траоре (Зиеш, 80)

Не пропустите: "Челси" согласовал трансфер хавбека "Аякса". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 февраля

Главные новости дня: 12 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов