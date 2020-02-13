"Аякс" разгромил "Витесс" и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В 1/4 финала Кубка Нидерландов "Аякс" на выезде разгромил "Витесс" и завоевал путевку в полуфинал. Победу амстердамцам принесли голы Бабела, Гравенберча и Тадича.

В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Гоу Эхед Иглс" - "Утрехт".

"Витесс" - "Аякс" - 0:3 (0:1)

Голы: Бабел, 32 - 0:1, Гравенберч, 76 - 0:2, Тадич, 83 (с пенальти) - 0:3

"Витесс": Пасвер, Лидевелд, Деки, Обиспо, Кларк (Грот, 78), Таннане, Тронстад, Беро, Линссен, Дико, Матавж

"Аякс": Онана, Тальяфико, Мартинес, Альварес, Дест, ван де Бек, Эйтинг, Гравенберч (Блинд, 77), Бабел, Тадич, Траоре (Зиеш, 80)

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