"Аякс" разгромил "Витесс" и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
В 1/4 финала Кубка Нидерландов "Аякс" на выезде разгромил "Витесс" и завоевал путевку в полуфинал. Победу амстердамцам принесли голы Бабела, Гравенберча и Тадича.
В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Гоу Эхед Иглс" - "Утрехт".
"Витесс" - "Аякс" - 0:3 (0:1)
Голы: Бабел, 32 - 0:1, Гравенберч, 76 - 0:2, Тадич, 83 (с пенальти) - 0:3
"Витесс": Пасвер, Лидевелд, Деки, Обиспо, Кларк (Грот, 78), Таннане, Тронстад, Беро, Линссен, Дико, Матавж
"Аякс": Онана, Тальяфико, Мартинес, Альварес, Дест, ван де Бек, Эйтинг, Гравенберч (Блинд, 77), Бабел, Тадич, Траоре (Зиеш, 80)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23