"Аякс" разгромил "Янг Бойз" в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы голландский "Аякс" на своем поле разгромил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:0. Победу "аяксидам" принесли голы Дэви Классена, Душана Тадича и Бриана Броббея.

"Аякс" Нидерланды – "Янг Бойз" Швейцария - 3:0 (0:0)

Голы: Классен, 62 - 1:0, Тадич, 82 - 2:0, Броббей, 90 - 3:0

"Аякс": Стекеленбург, Мартинес, Тальяфико, Ренсх (Схюрс, 67), Альварес, Антони (Идрисси, 68), Классен, Нерес (Броббей, 83), Гравенберх, Тадич, Тимбер.

"Янг Бойз": Фэвр, Камара (Цезигер, 34), Лустенбергер, Хефти, Лефор, Фасснахт (Сьебатшо, 85), Лаупер (Сьерро, 71), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Элиа (Мамбимби, 71), Нсаме.

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