"Аякс" разгромил "Зволле". Промес забил гол
В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Зволле" со счетом 4:0.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Клааса-Яна Хунтелаара, Квинси Промеса, Антони и Райана Гравенберча.
"Аякс" лидирует в турнирной таблице Эредивизии, набрав 30 очков. "Зволле" с 12 очками остался на 11-й позиции.
"Аякс" - "Зволле" - 4:0 (3:0)
Голы: Хунтелаар, 7 - 1:0, Промес, 11 - 2:0, Антони, 35 - 3:0, Гравенберч, 90+2 - 4:0
"Аякс": Онана, Клайбер, Схурс (Тэйлор, 63), Блинд (Мартинес, 75), Тальяфико, Гравенберч, Классен (Альварес, 46), Промес, Тадич, Антони (Йенсен, 75), Хунтелаар
Не пропустите: "Аякс" продлил контракт с Тальяфико. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23