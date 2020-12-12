"Аякс" разгромил "Зволле". Промес забил гол

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"Аякс" разгромил "Зволле". Промес забил гол

В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Зволле" со счетом 4:0.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Клааса-Яна Хунтелаара, Квинси Промеса, Антони и Райана Гравенберча.

"Аякс" лидирует в турнирной таблице Эредивизии, набрав 30 очков. "Зволле" с 12 очками остался на 11-й позиции.

"Аякс" - "Зволле" - 4:0 (3:0)
Голы: Хунтелаар, 7 - 1:0, Промес, 11 - 2:0, Антони, 35 - 3:0, Гравенберч, 90+2 - 4:0

"Аякс": Онана, Клайбер, Схурс (Тэйлор, 63), Блинд (Мартинес, 75), Тальяфико, Гравенберч, Классен (Альварес, 46), Промес, Тадич, Антони (Йенсен, 75), Хунтелаар

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