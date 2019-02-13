"Аякс" - "Реал": Регилон и Бэйл - в основе королевского клуба

Стали известны стартовые составы амстердамского "Аякса" и мадридского "Реала" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 13 февраля.

Начало встречи в 23:00 мск.

"Аякс": Онана, Тальяфико, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шене, Мазрауи, Тадич, Нерес, Зийех

Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Синкгравен, Хунтелаар, Дольберг, де Вит

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Регилон, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бэйл, Бензема

Запасные: Навас, Вальехо, Диас, Марсело, Васкес, Асенсио, Себальос

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