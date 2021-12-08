"Аякс" с хоккейным счетом победил "Спортинг" в Лиге чемпионов

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"Аякс" с хоккейным счетом победил "Спортинг" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский "Аякс" на своем поле победил лиссабонский "Спортинг" со счетом 4:2.

Победу голландскому клубу принесли голы Себастьяна Аллера, Антони, Давида Нереса и Стевена Бергейса. В составе гостей отличились Нуну Мигел Сантуш и Бруно Табата.

"Аякс", набрав 18 очков, занял первое место в группе С. "Спортинг" с 9 очками финишировал на второй позиции. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аякс" Нидерланды – "Спортинг" Португалия - 4:2 (2:1)
Голы: Аллер, 8 - 1:0, Нуну Сантуш, 22 - 1:1, Антони, 42 - 2:1, Нерес, 58 - 3:1, Бергейс, 62 - 4:1, Табата, 78 - 4:2

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46), Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс, Аллер, Нерес (Классен, 60), Антони.

"Спортинг": Жоау Виржиния, Эштевеш (Назинью, 73), Нету, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Даниэл Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).

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