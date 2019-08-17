"Аякс" с крупным счетом обыграл "ВВВ Венло"

Теги ввв венлоаякс

"Аякс" с крупным счетом обыграл "ВВВ Венло"

В рамках 3-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" одержал победу над "ВВВ Венло".

"ВВВ Венло" - "Аякс" 1:4

Голы: Зиеш, 44 - 0:1, Тадич (пен), 49 - 0:2, Хунтелаар, 66 - 0:3, Нерес, 76 - 0:4, Линторст, 89 - 1:4

Теперь "Аякс" с 7 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Читайте также: "Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" с Головиным проиграл "Метцу" и другие результаты 2-го тура Лиги 1

"Монако" с Головиным проиграл "Метцу" и другие результаты 2-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов