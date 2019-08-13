"Аякс" с трудом вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

Завершились еще два ответных матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В следующий раунд пробились "Аякс" и ЛАСК. Голландцы с большим трудом справились с греческим ПАОКом, австрийцы уверенно переиграли швейцарский "Базель".

"Аякс" Нидерланды – ПАОК Греция - 3:2 (1:1)

Голы: Бисесвар, 23 - 0:1, Тадич, 43 (с пенальти) - 1:1, Тальяфико, 79 - 2:1, Тадич, 85 (с пенальти) - 3:1, Бисесвар, 90+4 - 3:2

"Аякс": Онана, Мартинес, Велтман, Тальяфико, Блинд, Зиеш, Марин (Дест, 46), Нерес (Хунтелар, 78), ван де Бек (де Вит, 89), Тадич, Мазрауи.

ЛАСК Австрия – "Базель" Швейцария - 3:1 (0:0) - первый матч - 2:1

Голы: Петретта, 59 (автогол) - 1:0, Адеми, 80 - 1:1, Гойгингер, 89 - 2:1, Рагуж, 90 - 3:1

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